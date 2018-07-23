Преступный мир уже не боится: Работу полиции рассматривают после гибели Дениса Тена

Если бы на месте Дениса оказался простой человек, никто бы не реагировал - член Общественного совета Алматы .

В Алматы собрался Общественный совет, чтобы заслушать доклад руководства городского ДВД после гибели Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уровень работы органов внутренних дел, особенно оперативно-следственного состава, неуклонно снижается. Если бы на месте Дениса оказался простой человек, никто бы не реагировал, потому что это совершается сплошь и рядом. Преступный мир уже не боится», - сказал член Общественного совета Алматы Алибек Шапенов.

Айдос Сарым отметил, что в Алматы за прошлый год произошло 45 тысяч автомобильных краж, из них раскрыто всего 4 тысячи. По его словам, члены Общественного совета провели рейд по авторынкам Алматы. Увиденное шокировало общественников: абсолютная антисанитария, отсутствие кассовых аппаратов. Кроме того, ни на одном рынке нет стационарного поста полиции.

«Очень много торговцев пуштунов, непонятно, какой статус у них с точки зрения рабочих виз. Все продавцы, с которыми мы разговаривали, предлагали нам фары, точно такие как у машины Дениса Тена. Говорилось, что полиция провела рейды - никто там не напуган, те же самые товары, без касс, без ничего», - сказал Айдос Сарым.

Он отметил, что маслихат должен придать особый статус авторынкам. «Надо заниматься базарами, им должен придан статус бизнеса. Это должны быть полноценные фирмы, конторы, которые должны приравнивать к продажам драгметалла. Человек, который продает, покупает, должен как-то фиксироваться», - добавил Айдос Сарым.

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