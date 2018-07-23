Помощник Назарбаева встретился с руководством правоохранительных органов Германии
Главная цель поездки - ознакомление с одной из передовых мировых практик отбора и подготовки кадров в правоохранительные органы.
Фото : inform.kz23 июля 2018, 12:34
В рамках реализации 5 институциональных реформ, предусмотренных Планом Нации «100 шагов», 18-20 июля состоялся визит в ФРГ казахстанской делегации под руководством помощника президента - секретаря Совета Безопасности Нурлана Ермекбаева, возглавляющего межведомственную рабочую группу по модернизации правоохранительной системы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главная цель поездки - ознакомление с одной из передовых мировых практик отбора и подготовки кадров в правоохранительные органы, организации деятельности и взаимодействия федеральной и земельной полиции, изучение системы уголовных наказаний.
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