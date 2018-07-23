Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Помощник Назарбаева встретился с руководством правоохранительных органов Германии

Главная цель поездки - ознакомление с одной из передовых мировых практик отбора и подготовки кадров в правоохранительные органы.

Фото : inform.kz23 июля 2018, 12:34

В рамках реализации 5 институциональных реформ, предусмотренных Планом Нации «100 шагов», 18-20 июля состоялся визит в ФРГ казахстанской делегации под руководством помощника президента - секретаря Совета Безопасности Нурлана Ермекбаева, возглавляющего межведомственную рабочую группу по модернизации правоохранительной системы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главная цель поездки - ознакомление с одной из передовых мировых практик отбора и подготовки кадров в правоохранительные органы, организации деятельности и взаимодействия федеральной и земельной полиции, изучение системы уголовных наказаний.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты