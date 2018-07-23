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В Донбассе молния убила женщину и ребенка

Еще один человек пострадал, он госпитализирован в терапевтическое отделение.

Фото : © РИА Новости / Владимир Астапкович23 июля 2018, 12:49

Женщина и ребенок погибли, еще один человек пострадал в результате удара молнии в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Харцызск, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС ДНР.

"В 18.40 22 июля, Харцызск, на площадке возле бывшего кинотеатра "Русь" во время дождя, произошел удар молнии. Вследствие попадания молнии в группу людей, находящихся во время грозы на улице, погибло два человека, один из них ребенок, девочка 2011 года рождения и женщина", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, еще один человек пострадал. Он госпитализирован в терапевтическое отделение.


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