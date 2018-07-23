Около 170 подземных толчков зафиксировано после землетрясения в Иране

В воскресенье в стране произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Около 170 подземных толчков зафиксировано на западе Ирана за 16 часов, прошедших с землетрясения магнитудой 5,9.

Об этом в понедельник заявил представитель сейсмологического центра провинции Керманшах Фархад Норузи. Его словам привело агентство Tasnim.

"После произошедшего в воскресенье землетрясения магнитудой 5,9 по состоянию на 6:30 утра в регионе зафиксировано около 165 сейсмических колебаний", - сказал Норузи. Он отметил, что магнитуда двух повторных толчков превышала 4,0.

Специалист добавил, что "с ноября прошлого года, когда в провинции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3, унесшее жизни около 620 человек, в Керманшахе было зафиксировано 3 тыс. 649 подземных толчков".

Эпицентр землетрясения, произошедшего в воскресенье, находился в 76 км к западу от иранского города Керманшах и в 211 км к северо-востоку от Багдада. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 287 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!