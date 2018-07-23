Суд не позволил обанкротиться более 40 крестьянским хозяйствам ВКО

Решалась дальнейшая судьба целого крестьянского хозяйства.

Судебной коллегией по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда рассмотрено гражданское дело по иску крестьянских хозяйств "Алғабас", "Еламан", "Бораш" к ТОО "Кредитное товарищество "Тарбағатай" о признании незаконным решения общего собрания, поступившее по апелляционной жалобе представителя истцов на решение специализированного межрайонного экономического суда ВКО.

18 августа 2016 года в ТОО "Кредитное товарищество "Тарбағатай" было проведено общее собрание, где было принято решение вывести из состава ТОО ряд участников по их заявлениям с продажей доли в уставном капитале. Речь в общей сложности шла примерно о сорока крестьянских хозяйствах. При этом сумма уставного капитала была снижена до 16 340 000 тенге. 23 августа 2016 года органами юстиции выдана справка о государственной перерегистрации юридического лица.

Однако крестьянские хозяйства "Алғабас", "Еламан" и "Бораш" обратились в суд с иском о признании данного решения незаконным, мотивируя тем, что АО "Аграрная кредитная корпорация", перед которой у ТОО "Кредитное товарищество "Тарбағатай" имеются кредитные обязательства, не было извещено надлежащим образом об уменьшении размера уставного капитала и выходе участников из товарищества.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области от 29 ноября 2017 года в удовлетворении данного иска было отказано.

Апелляционная инстанция выслушала доводы сторон, исследовала материалы дела и посчитала решение суда законным и обоснованным по следующим основаниям.

В судах первой и апелляционной инстанций главы крестьянских хозяйств подтвердили, что были извещены о проведении собрания. Все участники, кроме главы к/х "Еламан" присутствовали на собрании.

Истцами пропущен установленный законом срок для обжалования решения общего собрания. Кроме того, установлено, что 6 сентября 2016 года истцами без участия других глав крестьянских хозяйств, вышедших из состава товарищества, решался вопрос о продаже здания офиса для погашения задолженности товарищества перед АО "Аграрная кредитная корпорация". То есть оставшиеся участники согласились с решением об изменении состава товарищества.

На основании этих и других доказательств судебная коллегия отклонила жалобу истцов.

Об этом рассказала в своем письме к Председателю Верховного Суда Жакипу Асанову представитель крестьянских хозяйств Урджарского района Восточно-Казахстанской области И.Ильясова. По поручению глав крестьянских хозяйств адвокат поблагодарила Восточно-Казахстанский областной суд, восстановивший справедливость.

"Поскольку район находится в 600 км от областного центра, главы крестьянских хозяйств не могли лично присутствовать на судебных заседаниях. Некоторые просили рассмотреть без его участия, кто-то направил представителя, были и такие, кто, невзирая на погодные условия и отдаленность проживания, приехал на процесс, так как решалась дальнейшая судьба целого крестьянского хозяйства. И восторжествовавшая справедливость в отношении крестьянских хозяйств Урджарского района областным судом утвердила наше доверие к правосудию", - отметила в И.Ильясова.

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