Я взял удар на себя: Водитель автобуса о лобовом столкновении в Алматы
Водитель считает, что это был несчастный случай.
В воскресенье произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Водитель одного из автобусов рассказал zakon.kz о деталях ДТП.
- Рысбеков Бердалы, как вы себя чувствуете?
Слава Аллаху хорошо, спасибо, во-первых, Всевышнему, а, во-вторых, нашим врачам, спасибо, что сохранили мне жизнь.
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- Расскажите, как все произошло?
Я, водитель автобуса, выехал с остановки, ехал автобус на встречу, хотел уберечь пассажиров и подставил удар на себя. Я даже не знаю, почему второй автобус ехал так. Внутри вроде не было пассажиров. Прям лоб в лоб. Рядом со мной около двери стояли дети. Я так боялся, что они пострадают, и взял удар на себя. Конечно, любой человек захочет спасти себя, но я взял удар на себя. Конечно, есть пассажиры которые пострадали, получили разные ушибы, но главное все живы. Второй автобус ехал на нейтралке, примерно 30-40 км в час.
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- Вы какие травмы получили?
Врачи говорят, что есть гематома печени. Было внутреннее кровотечение. Но врачи помогли мне. Видите жив, говорю, в сознании. Как вышел из автобуса, начал искать двух маленьких детей, которые стояли рядом. Увидел, что с ними все в порядке и стало легче. Автобус был битком у меня. У меня есть 4 детей, мне 34 года. В суд пока не знаю буду ли обращаться. На данный момент рад, что я жив. И живы мои пассажиры. Я вожу автобус больше 10 лет, а по данному маршруту езжу примерно год. Я считаю, что это был несчастный случай.
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