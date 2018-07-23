Я взял удар на себя: Водитель автобуса о лобовом столкновении в Алматы

Водитель считает, что это был несчастный случай.

В воскресенье произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Водитель одного из автобусов рассказал zakon.kz о деталях ДТП.

- Рысбеков Бердалы, как вы себя чувствуете?

Слава Аллаху хорошо, спасибо, во-первых, Всевышнему, а, во-вторых, нашим врачам, спасибо, что сохранили мне жизнь.

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- Расскажите, как все произошло?

Я, водитель автобуса, выехал с остановки, ехал автобус на встречу, хотел уберечь пассажиров и подставил удар на себя. Я даже не знаю, почему второй автобус ехал так. Внутри вроде не было пассажиров. Прям лоб в лоб. Рядом со мной около двери стояли дети. Я так боялся, что они пострадают, и взял удар на себя. Конечно, любой человек захочет спасти себя, но я взял удар на себя. Конечно, есть пассажиры которые пострадали, получили разные ушибы, но главное все живы. Второй автобус ехал на нейтралке, примерно 30-40 км в час.

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- Вы какие травмы получили?

Врачи говорят, что есть гематома печени. Было внутреннее кровотечение. Но врачи помогли мне. Видите жив, говорю, в сознании. Как вышел из автобуса, начал искать двух маленьких детей, которые стояли рядом. Увидел, что с ними все в порядке и стало легче. Автобус был битком у меня. У меня есть 4 детей, мне 34 года. В суд пока не знаю буду ли обращаться. На данный момент рад, что я жив. И живы мои пассажиры. Я вожу автобус больше 10 лет, а по данному маршруту езжу примерно год. Я считаю, что это был несчастный случай.

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