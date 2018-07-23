Новые тарифы в аэропорту Астаны: доступность для граждан и борьба с таксистами-нелегалами

Новые правила парковки сокращают доходность компании. Тарифы на общую парковку стали дешевле – не 300 тенге за час, а 100 тенге. Так что за первые 2 дня выручка сократилась на 20-30%.

Новые тарифы в астанинском аэропорту – борьба с нелегальными таксистами и более лояльные тарифы для граждан. Так, нововведение объяснил сегодня директор департамента по управлению парковочными пространствами ТОО «Astana LRT» Николай Антипов, передает корреспондент Zakon.kz.

21 числа на территории столичного аэропорта начала работать специальная полоса для автотранспорта. В связи с этим, были разработаны новые тарифы. Бесплатно на специальной линии можно находится 15 минут, далее каждый час будет стоить владельцу авто – 1000 тенге.

«Это сделано для того, чтобы не создавать заторы на парковке. Как показал ранний опыт, на общей парковке люди стараются припарковаться как можно ближе к зоне «посадки-высадке», но спецполоса для этого предназаначена, чтобы люди могли максимально близко поставить свое транспортное средство, произвести посадку – высадку и покинуть территорию. Как показал мировой опыт, на территории города Москва, Дубай также действуют спецполосы. И если на территории нашей парковки (бесплатное время – от авт.) 15 минут, в других странах не более 7 минут», - сказал Антипов.

На вопрос «почему было принято решение об отказе от бесплатных 30 минут» спикер отметил, что водители, имея большее количество создают хаотичность на парковке – оставляя машины в неположенном месте, создавая заторы, не соблюдая требования ПДД.

«Также, на территории аэропорта осуществляется нелегальный извоз. На первой линии располагается такси, и люди могут воспользоваться услугами их, но частные нелегальные извозчики, пользуясь, что у нас было 30 минут бесплатно. Осуществляли извоз и создавали проблемы для населения, и проблемы для функционирования парковки».

Он отметил, что парковочная система не позволяет одной машине заезжать на территорию специальной полосы чаще трех раз за час, а потому нарезать круги у таксистов не получится. Ведь нарушив правила однажды машина попадает в черный список, а значит доступ к спецполосе будет для нее ограничен.

«При этом, действуют другие тарифы на общую платную парковку. То есть, въезд на парковку составляет 100 тенге, каждый час также по 100 тенге до 10 часов, с 10-го часа до 24 часов – 1000 тенге, каждые последующие сутки 500 тенге. Это позволит на долгий срок гражданам покинуть территорию Астаны (осуществить вылет) и оставить машину на парковке, то есть за двое суток выйдет порядка 2500 тенге, и последующие сутки будут по 500 тенге», - добавил он.

Появление спецлиний не увеличивает доходы компании, а наоборот сокращает. Так, в связи с тем, что тарифы на общую парковку стали дешевле – не 300 тенге за час, а 100 тенге, доходность от парковки за первые два дня нововведений сократилась на 20-30%.



«И отмечу, что рядом с основной парковкой располагаются три бесплатные парковки в пешей доступности. Первая располагается по Кабанбай батыра, вторая – за территорией паркинга. Порядка 500 парковочных мест, где люди могут оставить свой автомобиль бесплатно. Мы специально разместили сотрудников, чтобы перед тем, как человек возьмет талон (при въезде на парковку аэропорта – от авт.) он был извещен об изменениях и бесплатных парковках вокруг аэропорта», - заключил Антипов.

Татьяна Ковалева, Астана

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