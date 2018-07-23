Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Проститься с Денисом Теном в Алматы пришли более 10 тысяч человек

Не все желающие смогли попасть во дворец.

Фото : zakon.kz23 июля 2018, 13:42

Более 10 тысяч человек пришли проститься с Денисом Теном во Дворец спорта имени Балуана Шолака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акимата города, проститься с фигуристом пришли тысячи людей, но не все желающие смогли попасть во дворец.

Читайте также:

В Алматы простились с Денисом Теном

Кроме того, на церемонии прощания выступили министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, председатель Банка развития Казахстана Болат Жамишев, депутат и олимпийский чемпион Серик Сапиев и другие. Также в связи с трагедией в Казахстан прибыл боксер Геннадий Головкин, который прервал тренировочный лагерь в США.

Денис Тен погиб 19 июля в Алматы. Он попытался остановить грабителей, которые снимали зеркала с его машины, но получил удар ножом в бедро. Несмотря на усилия врачей, фигурист скончался в 17.30 от потери трех литров крови. Подозреваемые в нападении задержаны..

Все новости по теме читайте здесь.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты