Проститься с Денисом Теном в Алматы пришли более 10 тысяч человек

Не все желающие смогли попасть во дворец.

Более 10 тысяч человек пришли проститься с Денисом Теном во Дворец спорта имени Балуана Шолака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акимата города, проститься с фигуристом пришли тысячи людей, но не все желающие смогли попасть во дворец.

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Кроме того, на церемонии прощания выступили министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, председатель Банка развития Казахстана Болат Жамишев, депутат и олимпийский чемпион Серик Сапиев и другие. Также в связи с трагедией в Казахстан прибыл боксер Геннадий Головкин, который прервал тренировочный лагерь в США.

Денис Тен погиб 19 июля в Алматы. Он попытался остановить грабителей, которые снимали зеркала с его машины, но получил удар ножом в бедро. Несмотря на усилия врачей, фигурист скончался в 17.30 от потери трех литров крови. Подозреваемые в нападении задержаны..

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