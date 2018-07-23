Стоимость парковки на вокзале Астаны будет снижена до 100 тенге за час

Парковка автомобиля на территории вокзала до 30 минут – бесплатная. Уменьшать это время ТОО «Astana LRT» не планирует. Зато будут снижены тарифы до уровня аэропортовских – 100 тенге в час.

Тарифы на парковку на железнодорожном вокзале по улице Гёте в Астане будут значительно снижены. Об этом сегодня на брифинге рассказал директор департамента по управлению парковочными пространствами ТОО «Astana LRT» Николай Антипов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Касательно железнодорожного вокзала по улице Гёте тарифы на текущий момент не изменились, но мы также провели анализ, проработали вопросы с населением и отработали тарифную сетку. В ближайшее время планируется понижение тарифов на ж/д вокзале на значительную сумму», - сказал он.

На данный момент парковка автомобиля на территории вокзала до 30 минут – бесплатная. Уменьшать это время ТОО «Astana LRT» не планирует. Зато будут снижены тарифы до уровня аэропортовских – 100 тенге в час.

«По новому вокзалу пока работы не произведены. Там парковкой управляет сам вокзал «Нурлы жол», - добавил Антипов.

Татьяна Ковалева, Астана.

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