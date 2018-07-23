Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

NASA показало необычные облака на Юпитере

Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 6200 километрах от верхних слоев облаков.

Фото : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Jason Major23 июля 2018, 13:48

NASA опубликовало фотографию необычных "высотных" облаков в Северном умеренном поясе Юпитера, пишет РИА Новости.

Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 6200 километрах от верхних слоев облаков.

Отмечается, что на протяжении долгого времени ученые пытались понять, насколько глубоки завихрения, которые входят в состав пояса и образуют такой сложный рисунок. Данные, полученные с помощью Juno, показали, что облачные структуры уходят в атмосферу на глубину около трех тысяч километров.

Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту в июле 2016-го. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты