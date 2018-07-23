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Составлен фоторобот подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Костанае

Расследование дела взято на контроль.

Фото : alau.kz23 июля 2018, 13:52

Полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве 18-летней Дарьи Махортовой, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Подозревается: мужчина возраст около 20-30 лет одет в белую футболку, шорты в клетку, составлен фоторобот предполагаемого преступника. В случае получения какой-либо информации сообщить незамедлительно по тел: 8 (7142) 52-60-21, 52-61-05, 52-61-12 факс: 52-61-04, или 102.

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