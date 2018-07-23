В РК внесены изменения в пенсионные выплаты и пособия по инвалидности

Для использования пенсионных выплат и пособий в МСУ создается комиссия.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 26 июня 2018 года внесены изменения в Правила использования пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца медико-социальными учреждениями (организациями), передает Zakon.kz.

Так, пенсионные выплаты и пособия лиц и опекаемых признанных судом недееспособными и нуждающимися в опеке перечисляются в объеме 30 % на текущие счета лиц и опекаемых; в объеме 70 % на отдельный банковский счет или контрольные счета наличности (КСН) МСУ.

Для открытия текущего счета опекун представляет в уполномоченную организацию по выдаче пенсий и пособий копию решения суда о признании лица недееспособным, решение органа опеки и попечительства об установлении над недееспособным лицом опеки, а также документы, предусмотренные правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов.

Текущий счет открывается опекуном в банках второго уровня, организациях, имеющих лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на соответствующие виды банковских операций, территориальных подразделениях АО «Казпочта».

Для использования пенсионных выплат и пособий в МСУ создается комиссия.

Комиссия состоит из нечетного числа, но не менее 7 человек. В состав комиссии входит руководитель МСУ или его заместитель, представители местного исполнительного органа (городов республиканского значения, столицы) по вопросам занятости и социальных программ ( уполномоченный орган) и неправительственной организаций в сфере специальных социальных услуг в данном регионе (по согласованию), заведующий медицинским отделением, бухгалтер, медицинская сестра по диетическому питанию, специалист по социальной работе МСУ.

Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее двух третей ее состава.

Секретарем комиссии назначается сотрудник МСУ, который не принимает участие в голосовании.

Комиссия заседает не чаще 1 раза в месяц и определяет потребность: лиц и опекаемых - в предметах санитарной гигиены, в лекарственных средствах и медицинских услугах, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, предметах одежды, обуви и постельного белья; опекаемых - в дополнительном питании, в предметах первой необходимости (личные нужды).

Пенсионные выплаты и пособия, находящиеся на текущих счетах опекаемых, расходуются опекуном на личные нужды опекаемых.

Использование пенсионных выплат и пособий, опекаемых отражаются в соответствующем журнале.

Пенсионные выплаты и пособия, находящиеся на текущих счетах лиц, расходуются самостоятельно.

Отдельный банковский счет или КСН МСУ открывается МСУ в территориальном органе казначейства по его месту нахождения.

Пенсионные выплаты и пособия лиц и опекаемых, поступившие на КСН, используются на приобретение одежды, обуви и постельного белья, предметов санитарной гигиены, лекарственных средств и медицинских услуг. Их приобретение осуществляется согласно закону «О государственных закупках».

Использование пенсионных выплат и пособий лиц, опекаемых отражаются в соответствующем журнале.

При недостаточности средств на приобретение одежды, обуви и постельного белья или их стоимости, которые не могут быть обеспечены за счет средств, имеющихся на КСН, местные исполнительные органы предусматривают дополнительные расходы на их приобретение.

Руководитель МСУ ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган отчет об использовании полученных пенсионных выплат и пособий лиц и опекаемых.

К отчету по использованию пенсионных выплат и пособий прилагаются копии решения комиссии и копии документов (счета-фактуры или накладная о поставке товаров).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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