Пользователи соцсетей восхитились "гениальностью" пса-роллера из Китая
Собака по кличке Дуо-Дуо умеет не только виртуозно кататься на роликах, но и ездить на велосипеде и даже управлять детским электромобилем.
Фото : скриншот видео23 июля 2018, 14:30
В Сети набирает популярность ролик с маленьким псом смешанной породы с северо-запада Китая, который отлично катается и исполняет трюки на роликовых коньках, пишет Спутник.
Судя по кадрам, пес по кличке Дуо-Дуо чувствует себя на роликах очень уверенно, ловко объезжая расставленные на дороге конусы.
Как сообщает The Daily Mail, собака умеет исполнять около 40 трюков, в том числе хождение на двух лапах, катание на велосипеде и даже управление детским электромобилем.
Пользователи уже успели окрестить пса "гениальным".
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