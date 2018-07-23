Пользователи соцсетей восхитились "гениальностью" пса-роллера из Китая

Собака по кличке Дуо-Дуо умеет не только виртуозно кататься на роликах, но и ездить на велосипеде и даже управлять детским электромобилем.

В Сети набирает популярность ролик с маленьким псом смешанной породы с северо-запада Китая, который отлично катается и исполняет трюки на роликовых коньках, пишет Спутник.

Судя по кадрам, пес по кличке Дуо-Дуо чувствует себя на роликах очень уверенно, ловко объезжая расставленные на дороге конусы.

Как сообщает The Daily Mail, собака умеет исполнять около 40 трюков, в том числе хождение на двух лапах, катание на велосипеде и даже управление детским электромобилем.

Пользователи уже успели окрестить пса "гениальным".

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