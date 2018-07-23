Мы нуждаемся в помощи неравнодушных: Родные пропавшего мальчика в горах Алматы

Сельчане днём и ночью продолжают поиски пропавшего ребёнка.

Родные пропавшего семилетнего мальчика в Алматинской области просят подключиться к поискам кинологов, экстрасенсов и волонтёров, сообщает корреспондент BNews.kz.

Сегодня, 23 июля, вот уже девятый день, родные семилетнего Ернура Садвакаса и днём, и ночью ведут поиски ребёнка, который исчез в горной местности на пастбище "Кіші саз" Жамбылского района села Ынтымак.

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Прочесывая каждый шаг, имя пропавшего выкрикивают сельчане. Неравнодушные к горю жители на личных автомобилях, лошадях и пешем обыскивают местность. Полиция применила дрон. Сегодня в небо подняли два вертолёта.

Однако результатов нет. Родные просят помощи у неравнодушных граждан. По их словам, нужны волонтёры, кинологи и экстрасенсы.

"Мы не опускаем руки. Продолжаем поиски. Спасибо жителям, всем селом они вышли на поиски. Соседи не пожалели свои автомобили, лошади, оставили работу и ищут нашего мальчика. Он просто исчез. Дроны не смогли подняться на вершину, сегодня два вертолёта подключились. Солдаты, спасатели, родственники - все в горах. Мы благодарны бизнесмену Асылхану Ихласову, он не пожалел сил в помощи. Мы всюду ищем мальчика. Все переживаем, не находим себе места. Мы нуждаемся в кинологах, экстрасенсах и волонтёрах. Территория очень большая, столько времени прошло, хоть бы была весточка о нём", - сказала тётя Ернура Роза Умбетова.

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