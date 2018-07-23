Министр общественного развития РК Дархан Калетаев совершил рабочую поездку в США

В ходе встреч состоялся детальный обмен мнениями о развитии религиозной ситуации в Казахстане.

Глава ведомства провел в Вашингтоне и Нью-Йорке ряд встреч с членами Конгресса США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОР РК.

Также министр встретился с официальными лицами Госдепартамента, руководителями Комиссии США по международной религиозной свободе и Хельсинкской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ходе встреч состоялся детальный обмен мнениями о развитии религиозной ситуации в Казахстане. Участники встреч выразили удовлетворенность результатами бесед.

В Нью-Йорке состоялись двусторонние встречи Д. Калетаева с председателем Комитета религиозных неправительственных организаций при ООН С. Парамешананда и Генеральным секретарем Всемирной конференции «Религии за мир» У. Вендли, которые с интересом восприняли переданное Калетаевым приглашение принять участие в очередном заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Признавая возрастающий авторитет Астанинского межрелигиозного диалога, они выразили готовность принять в нем участие в качестве модераторов отдельных секций.

Напомним, очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоится в октябре 2018 года в столице Казахстана.

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