БРК наращивает кредитование экономики

Банк Развития Казахстана планирует ежегодно кредитовать несырьевые проекты на 400 миллиардов тенге.

Кредитный портфель Банка Развития Казахстана (БРК) за первую половину 2018 года вырос на 4,5% по сравнению с итоговыми показателями 2017 года. Отрасль, на которую приходится более трети объемов кредитования,— нефтепереработка: в рамках модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в стране три проекта уже завершены, два находятся на стадии реализации. Как БРК наращивает объемы кредитования обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры — в интервью с заместителем председателя правления БРК Думаном Аубакировым, сообщает "Эксперт Казахстан".

Структура заемщиков

— Как на сегодня выглядит ссудный портфель банка? Нет ли диспропорции в сторону наиболее крупных проектов или отдельных отраслей?

— По предварительным данным на 30 июня 2018 года, кредитный портфель Банка Развития составил 1 631,3 миллиарда тенге, увеличившись на 4,5 процента по сравнению с показателями на конец прошлого года. По оперативным данным, отраслевая структура валового кредитного портфеля, с учетом провизий, на 30 июня 2018 года на 82 процента представлена проектами в обрабатывающей промышленности, при этом основную долю кредитного портфеля занимают проекты в нефтепереработке и металлургии — 38,2 и 32 процента соответственно. На проекты в области производственной инфраструктуры и туризма приходится 17,6 процента валового кредитного портфеля Банка Развития, там основную долю занимают проекты в секторе энергетики, информации и связи (см. таблицу).

В разрезе заемщиков наибольшую долю кредитного портфеля занимают такие предприятия, как Атырауский нефтеперерабатывающий завод — 16,3 процента и «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — 12,2 процента, что связано с реализацией капиталоемких проектов по производству нефтепродуктов.

— В каком соотношении сейчас находятся тенговые и инвалютные обязательства в балансе банка? Как это влияет на соотношение тенговых и инвалютных кредитов в ссудном портфеле БРК?

— Все привлекаемые БРК валютные займы являются целевыми и предназначены для финансирования определенных проектов. Таким образом, соотношение тенговых и валютных обязательств примерно такое же, как и тенговые и инвалютные кредиты в ссудном портфеле БРК. На 31 мая 2018 года доля тенговых кредитов в ссудном портфеле составляла 47,23 процента.

Капитальные вложения

— В стратегии БРК обозначена задача до 2023 года — вложить 4,4 триллиона тенге в развитие обрабатывающих производств и промышленной инфраструктуры. Насколько вы близки к решению этой задачи?

— По состоянию на 1 июля текущего года БРК уже профинансировал проекты на 2,8 триллиона тенге. Для достижения обозначенного в вопросе показателя БРК планирует ежегодно до 2023 года финансировать проекты приблизительно на 400 миллиардов тенге, а также к 2023 году предоставить лизинговое финансирование в размере 378 миллиардов тенге. В том числе планируется финансирование проектов, реализуемых в рамках второй пятилетки ГПИИР и собственных проектов БРК.

— Сколькими проектами пополнился портфель БРК в минувшем году? Как вы оцениваете динамику этого года? Кризис 2015–2016 годов прибавил проблемных проектов?

— В течение прошлого года банком было одобрено к финансированию 14 заявок на запрашиваемую сумму займа 526 миллиардов тенге. При этом за семь месяцев 2018 года банком было принято решение предоставить кредитные ресурсы по шести кредитным заявкам на общую сумму займа 82,6 миллиарда тенге. Учитывая уникальность каждого рассматриваемого банком проекта, считаю, что темпы банка по принятию решений о предоставлении кредитных средств в целом сопоставимы с ранее достигнутыми показателями. Так, если в первой половине 2015–2016 годов банком были приняты положительные решения о финансировании 3–6 заявок на сумму 24,1–145,5 миллионов тенге, то в первом полугодии прошлого года банк продемонстрировал достаточно высокий показатель одобрения проектов — 9 заявок на сумму 399,9 миллиона тенге.

В 2015–2016 годах доля неработающих кредитов в ссудном портфеле составляла ноль процентов. В связи с проблемами в некоторых банках второго уровня, профинансированных БРК в рамках межбанковского кредитования, доля неработающих активов по итогам 2017 года составила 1,48 процента и подросла до 2,41 процента по итогам первого квартала 2018 года.

Портфель потенциальных проектов

— Сколько проектов находится на драфте БРК? Каковы ключевые критерии, по которым вы принимаете решение о поддержке проекта?

— На сегодняшний день pipeline, то есть портфель потенциальных проектов БРК, составляет порядка 40 инвестиционных проектов и экспортных операций, которые находятся на разных стадиях рассмотрения — банковская экспертиза проектов состоит из трех этапов. Ключевым критерием при отборе проектов, по которым принимаются решения банком, является соответствие приоритетам БРК, также оценивается, имеет ли проект социально-экономический эффект, ориентирован ли на создание новых и/или развитие действующих предприятий, реализуемых юридическими лицами.

— Какие риски проектов для вас остаются наиболее чувствительными?

— Наиболее чувствительными рисками для банка были и остаются валютные риски.

— Какой из элементов взаимодействия с банком стоит улучшить заемщикам: подготовку проектов, управление проектами, что-то еще?

— Полагаем, что улучшить необходимо всю цепочку взаимодействия «банк — заемщик — внешние консультанты» при подготовке проектов.

— Все проекты банка за редким исключением — это проекты карты индустриализации РК. В следующем году завершается уже вторая пятилетка ГПИИР. Как вы оцениваете темпы программы к настоящему периоду?

— На сегодняшний день в актуализированный в 2018 году перечень проектов республиканской карты индустриализации (38 проектов) входят семь проектов Банка Развития. Это проекты по строительству рельсобалочного завода от ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», по строительству завода по производству и обработке листового стекла — ТОО «Orda Glass Ltd», по реконструкции и модернизации Атырауского НПЗ — проект реализует ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», а также проект АО «Конденсат» по организации производства моторного топлива экологического класса К5; строительство Актогайского ГОКа; модернизация Павлодарского НХЗ и реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ. Общая стоимость семи проектов составляет 2,31 триллиона тенге, а сумма займа БРК — 0,73 триллиона тенге. При этом на обслуживании в банке находится 49 инвестиционных проектов.

В рамках ГПИИР на 2015–2019 годы Банком Развития одобрено 18 проектов по программе на сумму 369 миллиардов тенге, из которых на сегодняшний день освоено 285,5 миллиарда тенге. Пять проектов ГПИИР запустили свои производственные мощности в эксплуатацию и по итогам прошлого года произвели продукцию на 80,6 миллиарда тенге, в том числе экспортировали готовую продукцию на 15,6 миллиарда тенге, этими проектами было создано 1707 рабочих мест. Ожидаем, что и в нынешнем году, и в 2019‑м будут введены в эксплуатацию еще 12 проектов. Выход всех реализуемых в рамках ГПИИР проектов на плановый уровень загрузки мощностей позволит довести ежегодный объем выпуска продукции до 809 миллиардов тенге, объем экспорта — до 122 миллиардов тенге, а сумму налоговых платежей в бюджет — до 50 миллиардов тенге. В целом будет создано порядка шести тысяч новых рабочих мест.

В рамках ГПИИР банком продолжается работа по поиску и структурированию индустриальных проектов страны. Так, на сегодня банком рассматривается еще 15 заявок на возможность предоставления кредитных ресурсов в рамках ГПИИР, запрашиваемая сумма — 476 миллиардов тенге. Учитывая, что инвестиционная фаза проектов в среднем длится два-три года, можно сказать, что результаты от инвестиций будут ощутимы за рамками обозначенных ГПИИР сроков.

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