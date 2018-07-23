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«Неприкасаемого» рэпера Tekashi69 избили и похитили вооруженные грабители

Грабители забрали драгоценности общей стоимостью 750 тысяч долларов, а также около 20 тысяч долларов наличными.

Фото : @6ix9ine_23 июля 2018, 15:43

Американский хип-хоп-исполнитель Tekashi69 (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) был избит и похищен вооруженными мужчинами в Нью-Йорке. Похитители держали рэпера в заложниках, потребовав его сожительницу вынести из дома ценные вещи и передать им, пишет TMZ.

Источники портала заявили, что грабители забрали драгоценности общей стоимостью 750 тысяч долларов, а также около 20 тысяч долларов наличными. Получив ценные вещи, они не выпустили Tekashi69 — рэпера повезли в неизвестном направлении, однако тот сумел выпрыгнуть из машины, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что рэпер обратился в полицию и был госпитализирован. Позже он отказался сотрудничать с правоохранительными органами и давать им какую-либо информацию относительно произошедшего.

Tekashi69 ранее провозгласил себя «королем Нью-Йорка» и неоднократно заявлял в соцсетях, что его никто не смеет тронуть. 22-летний Даниэль Эрнандес также известен под псевдонимом 6ix9ine.


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