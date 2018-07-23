Что такое субсидиарная ответственность, разъяснили в УГД

В течение шести месяцев с того момента, как должностные лица юридических лиц узнали о неплатежеспособности предприятия, они должны самостоятельно обратиться в суд с заявлением.

Согласно закону «О реабилитации и банкротстве, должник обязан в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом со дня, когда должник узнал или должен был знать о наступлении неплатежеспособности, за исключением случая, когда в отношении должника вступило в законную силу решение суда о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности. Об этом рассказал руководитель отдела принудительного взимания УГД Алмалинского района Алматы Е. Магзымбеков, передает Zakon.kz.

«Из буквального толкования данной нормы следует, что в течение шести месяцев с того момента, как должностные лица юридических лиц узнали о неплатежеспособности предприятия, они должны самостоятельно обратиться в суд с заявлением о признании предприятия банкротом», - пояснил он.

Он отметил, что в соответствии с нормами закона «О реабилитации и банкротстве», за нарушение вышеуказанной нормы в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов должностные лица должника, солидарно несут субсидиарную ответственность.

«Стоит отметить, что имеется ряд предприятий-банкротов, кредиторами которых является Управление государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы, должностные лица которых привлечены к субсидиарной ответственности по решению суда за нарушение вышеуказанной нормы законодательства в сфере реабилитации и банкротства, - рассказал он. - Так, в рамках процедуры банкротства, в случае выявления нарушения сроков самостоятельного обращения в суд о признании банкротом, банкротными управляющими предприятий-банкротов подаются исковые заявления о привлечении должностных лиц должника к субсидиарной ответственности».

Таким образом, за счет привлечения должностных лиц к субсидиарной ответственности имеется возможность покрыть долги предприятия-банкрота и пополнить бюджет государства.

С начала 2018 года должностные лица 6 предприятий-банкротов, кредиторами которых является УГД по Алмалинскому району г. Алматы, привлечены к субсидиарной ответственности по решению суда.

«Тем самым, вынесены решения суда о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании задолженности с должностных лиц предприятий-банкротов на общую сумму в размере 342 млн тенге», - заключил представитель УГД.

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