Назарбаев и Путин обсудили предстоящую встречу

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Как отмечается в сообщении, в ходе беседы главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Президенты также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе в рамках Пятого каспийского саммита, который пройдет 12 августа в Актау.

Кроме того, сообщается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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