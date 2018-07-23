Назарбаев и Путин обсудили предстоящую встречу
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Фото : nb.kz23 июля 2018, 16:12
Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
Как отмечается в сообщении, в ходе беседы главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.
Президенты также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе в рамках Пятого каспийского саммита, который пройдет 12 августа в Актау.
Кроме того, сообщается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
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