Возродить национальный Совет РК в связи с трагедией с Д.Теном предложил Гани Касымов

Прощание с Денисом ярко продемонстрировало скрытный «гнев народа», на который надо реагировать.

Представитель НПП "Атамекен" в Сенате Парламента РК Гани Касымов предложил ряд мер в связи с трагедией, случившейся с казахстанским фигуристом Денисом Теном, которая повергла в шок всех казахстанцев, передает Zakon.kz.

«Трагедия с Денисом Тен обнажила многие язвы нашей общественной жизни...несовершенство институтов государственной власти и системой ценностей в стране...экономические реформы, затратные, капиталоёмкие и неэффективные не достигают основной цели-поднятия уровня благосостояния граждан республики...мизерные зарплаты, нищенские пенсии, убогие стипендии, тотальное воровство и бандитизм, беспредельная коррупция - это повседневная реальность нашего существования», - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что прощание с Денисом ярко продемонстрировало скрытный «гнев народа», на который надо реагировать.

В связи с чем он предложил возродить Национальный Совет РК, в состав которого войдут представителей от Администрации Президента, депутаты парламента, представители правительства, акимов областей и районов

«Но основная группа Национального Совета должна быть представлена представителями от гражданского общества-партий, включая оппозиционных, авторитетных, заслуженных граждан страны-ученых, экономистов и юристов, старейшин из аулов и сёл, деятелей культуры и спорта, блогеров и журналистов, лидеров общественных организаций и союзов», - считает Г.Касымов.

По его мнению, национальный Совет под председательством Главы государства должен будет вырабатывать такие рекомендации, которые будут способствовать немедленному устранению многих накопившихся повседневных проблем в обществе.

В национальном Совете граждане страны должны видеть абсолютного защитника их законных, общественных интересов, а рекомендации Совета должны исполняться в кратчайшие, отведенные сроки, всеми государственными и общественными институтами государства, отметил депутат.

«Вот такие неотложные меры, на мой взгляд, помогут нам всем быть услышанными, разрешат многие острые, жгучие проблемы общества, снимут напряжение и оздоровят психологическую обстановку среди людей...считаю, настало время, когда государство своими средствами должно спасать не банки и кампании, базары и лавки а граждан собственной страны...нужно дать возможность всем казахстанцам бесплатно лечиться, учиться и достойно зарабатывать, жить богато и счастливо на родной земле», - заключил он.

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