В Талдыкоргане загадочно исчез 10-летний ребенок
Телефон свой оставил дома, ведь выходил только за хлебом.
Фото : newtimes.kz23 июля 2018, 16:38
В Талдыкоргане пропал 10-летний Жаслан Бейсембаев. Мальчик вышел в магазин за хлебом и исчез, передает ИА «NewTimes.kz».
Мама пропавшего Зарина Бейсембаева рассказала об исчезновении своего сына. По словам женщины, Жаслан — спокойный и неконфликтный ребенок, ранее он не пропадал.
«В воскресенье в 16.00 он пропал - пошел в магазин за хлебом и не вернулся. Магазин, в который он направился, находится во дворе нашего дома. Продавцы утверждают, что в тот день сын к ним не приходил. В кармане у него были только ключи от дома и тысяча тенге. Телефон свой оставил дома, ведь выходил только за хлебом, но нет его уже целые сутки. Я уже не знаю, что думать, может, он что-то натворил и боится идти домой», - вопрошает Зарина.
Женщина не знает, что могло послужить причиной исчезновения сына. По ее словам, с Жасланом они не ругались, мальчик был в хорошем настроении.
Любую информацию о местонахождении мальчика можно сообщать по телефонам: +7 705 770 04 38; +7 707 149 72 51; +7 747 203 86 10.
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