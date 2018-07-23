Меган Маркл предрекли судьбу принцессы Дианы

Сейчас у Меган напряженные отношения с отцом из-за того, что он то и дело дает СМИ интервью, в которых рассказывает о том, что его дочь несчастлива в браке.

Родные герцогини Сассекской уверены, что Меган совершила большую ошибку, когда вышла замуж за принца Гарри. Ее брат Томас сделал смелое заявление, пишет "Дни.ру".



Мужчина написал письмо на имя королевы Елизаветы II. Он считает, что сестру держат во дворце, как пленницу.

Также Томас уверен, что Маркл совершенно несчастлива в браке с принцем. Он боится, что ее ждет такая же трагическая участь, как и принцессу Диану. Кроме того, родственник герцогини предположил, что Меган подвергается травле со стороны некоторых членов королевской семьи, передаетTeleprogramma.pro.

Сама 36-летняя супруга принца Гарри таким поведением родных очень расстроена и ни с кем из них не общается. Она боится, что такие публичные высказывания могут плохо отразиться на ее браке.

Отметим, что за последние месяцы Маркл столкнулась с серьезной критикой со стороны своей семьи. На их свадьбе с принцем Гарри присутствовала только мать герцогини. Сейчас у Меган напряженные отношения с отцом из-за того, что он то и дело дает СМИ интервью, в которых рассказывает о том, что его дочь несчастлива в браке.

Часто выражает свое недовольство поведением герцогини и сводная сестра Меган Саманта. Напомним, ранее она обвинила Маркл в том, что та из-за своей холодности может довести отца чуть ли не до могилы.

Как писали Dni.Ru, бывшей актрисе Меган Маркл сложно привыкнуть к консервативному укладу жизни королевского двора. Слишком много необходимо соблюдать правил и учитывать нюансов.

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