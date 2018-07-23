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Кыргызскому экс-депутату продлили арест в Алматы

Санкция суда была продлена до 15 августа.

Фото : inform.kz23 июля 2018, 16:57

Задержанному в ходе спецоперации казахстанскими силовиками бывшему депутату Жогорку Кенеша Кыргызстана Дамирбеку Асылбек уулу продлили срок содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении Дамирбека Асылбек уулу санкция суда была продлена до 15 августа», - сообщила пресс-служба Алматинского городского суд.

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В ходе спецоперации в Казахстане было задержано четверо кыргызстанцев

В феврале казахстанские силовики провели крупномасштабную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и городе Алматы. В ходе операции на территории Казахстана были задержаны 35 человек, причастных, по предварительной версии, к контрабанде на границе.


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