Тренер избил судью на футбольном матче в Шымкенте

Как утверждает футбольный рефери, "удар под дых" от известного тренера футбольной академии "Онтустик" Файзуллы Урдабаева он, якобы, получил за незасчитанный фол.

Футбольный судья в Шымкенте получил удар под дых от известного ветерана футбола. Инцидент, по словам пострадавшего судьи Ержана Алимкулова, произошёл во время еженедельного матча городского первенства среди любителей фотбола, где принимало участие четырнадцать команд, передаёт корреспондент BNews.kz.

Как утверждает футбольный рефери, "удар под дых" от известного тренера футбольной академии "Онтустик" Файзуллы Урдабаева он, якобы, получил за незасчитанный фол. После нападения молодой судья скрутился от боли и упал на газон как подкошенный.

"Я упал на газон от боли. В этот момент всё тот же Файзулла Урдабаев очень сильно пнул меня. Подбежали участники команд и почему-то начали успакаивать меня, а не разгневанного футболиста. Я объясняю им, что я даже голоса не повышал, а они мне всё равно настаивают, что я мол младше и должен стерпеть", - сказала потерпевший судья Ержан Алимкулов.

Первую помощь пострадавшему судье никто не оказывал. потому как на месте проведения турнира не было ни кареты скорой медицинской помощи, ни инспекторов полиции.

"Такие турниры, где собирается большое количество людей, а там было четырнадцать команд, должны проводиться в присутствии врачей и полицейских. Но никого из них не оказалось рядом, чтобы увести от меня разъярённого футболиста и оказать мне медицинскую помощь", - добавил потерпевший судья Ержан Алимкулов.

Теперь судья намерен привлечь к ответственности драчуна-футболиста.