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Восточный Казахстан готовит молодежь к глобальной конкуренции

С молодежью работали приглашенные тренера из Национального пула тренеров по работе с молодежью.

Фото : Инфоцентр ВКО23 июля 2018, 17:10

20-22 июля на базе научно-практического центра «Дарын», на Горной Ульбинке прошла летняя школа молодых активистов «Рухани жаңғыру: Жастық жігер!», где для молодых людей провели ряд тренингов и ознакомили с социальным портретом молодежи ВКО, сообщает Инфоцентр ВКО.

С молодежью работали приглашенные тренера из Национального пула тренеров по работе с молодежью.

Молодые люди ознакомились с социальным портретом молодежи Восточно-Казахстанской области, сами презентовали проекты и прошли тренинг по командообразованию.

- Летняя школа для молодежи – это отличная идея для знакомства и обмена опытом между молодыми активными людьми. Семинары и тренинги проходят очень интересно, познавательно. Уверен, что полученные на летней школе знания все мы будем использовать в реализации государственной молодежной политики на местах, - поделился своим впечатлением участник из города Риддер Данияр Батинов.

Также были организованы диалоговые площадки с участием победителей республиканского проекта «100 новых лиц Казахстана».

Мероприятие прошло в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», где приняли участие более 100 молодых людей.

Напомним, что в статье Главы государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» поставлена конкретная задача по подготовке кадров, адаптированных к глобальной конкуренции.


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