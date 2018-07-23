Печальная история о том, как двое самых высоких людей в мире полюбили друг друга

Два великана познакомились волей случая и прожили вместе 17 лет, пока их не разлучило трагическое событие.

Анна Бейтс (в девичестве Барнум) родилась в 1846 году в Новой Шотландии, Канада, во вполне обычной семье. У неё было 12 братьев и сестёр нормального роста, но девочка резко выделялась на их фоне. К четырём годам "малышка-гигант" достигла 137 см и доросла в итоге до 243 см, и весила около 160 кг, пишет life.ru.

О 16-летней великанше услышал шоумен Тейлор Барнум. Он пригласил её с матерью в Нью-Йорк выступать в своём Американском музее, который совмещал в себе много функций — от читальни до театра. Девушке предложили 1000 долларов в месяц за работу и пообещали оставить время на обучение. Анна была достаточно умна и любознательна, и предложение её заинтересовало. Она стала изучать вокал и игру на фортепиано и собирать толпы людей на представлениях как самая высокая девушка в мире.

Нестандартный рост может доставлять много неудобств, но однажды он чуть не стоил девушке жизни. В здании музея начался пожар, и её размеры не позволяли выбраться через окно. Чтобы спасти великаншу пришлось разобрать стену. После этого Анне потребовалось время, чтобы прийти в себя, а затем она отправилась на гастроли в Европу.

Сложности с нахождением второй половины испытывают многие, а людям с особенностями приходится сложнее всего. Но в какой-то момент удача была определённо на стороне Анны. Во время поездки она встретила любовь своей жизни — Мартина Бейтса, "кентуккийского гиганта". Бывший школьный учитель отслужил в армии и решил сменить работу на более прибыльную — присоединился к путешествующему цирку.

Этот мужчина оказался Анне подстать. Правда, ростом он всё же был чуточку ниже — 232 см. Между высокими молодыми людьми вспыхнул роман, и вскоре они решили пожениться. Пара предстала в Лондоне перед королевой Викторией, которая подарила Анне золотые часы.

Путешествия молодожёнов по Европе и успешные совместные выступления продолжались 14 месяцев, прежде чем они вернулись в Америку и обосновались на ферме в Огайо, построив специальный дом с высокими потолками. Пришёл момент и для рождения детей. И тут у супругов началась чёрная полоса. Дважды они предпринимали попытки, но роды были очень трудными и малыши появлялись на свет огромными. Первый ребёнок родился мёртвым, а второй не прожил и 12 часов.

История любви самой высокой в мире пары закончилась печально. В 1888 году, не дожив до 42 лет, Анна умерла от туберкулёза. Мартин женился на другой женщине, с которой прожил до конца дней.

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