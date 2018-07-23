Адвокаты водителей сгоревшего в Актюбинской области автобуса заявили о нарушении прав

Предварительное слушание по делу о гибели 52 жителей республики Узбекистан на трассе прошло в Актюбинской области.

Предварительное слушание по резонансному делу о гибели 52 пассажиров сгоревшего автобуса проходило по месту происшествия - в Иргизском районе, что вызвало возмущение адвокатов и родственников подсудимых. Последние так и не смогли приехать на процесс, сообщает корреспондент Bnews.kz.

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"Специально проводят процесс в Иргизском районе, чтобы никто ничего не знал, чтобы СМИ не приехали. Хотя пожар произошёл в Иргизском районе, дело расследовалось в Актобе. Приехали двое подсудимых из Шымкента и адвокат. Они неделю здесь находились без никаких условий. Здесь нет ни гостиницы, ни столовой. А столько людей нужно ещё вызывать из Узбекистана, Шымкента, Алматы. Подсудимых здесь три дня в ИВС держат. Хотя по зкону полагается 2 часа", - возмутился адвокат водителя Кайрулла Алимагамбетов.

Водитель автобуса Максат Пернебеков не признал вину в случившемся. По словам адвоката Алимагамбетова, нарушения правила противопожарной безопасности со стороны водителя не было, так как автобус в момент трагедии стоял на обочине без движения, а взрыв спровоцировала паяльная лампа, которую зажег помощник водителя Нуржан Кыргызбаев.

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