Команда побежала отмечать гол и пропустила в пустые ворота

На 90-й минуте встречи игроки «Морелии» сравняли счет и практически в полном составе побежали отмечать гол.

Футболисты мексиканской команды «Толука» быстро разыграли свободный удар и забили в пустые ворота «Морелии» в первом матче национального чемпионата. Видеозапись опубликована на YouTube.

На 90-й минуте встречи игроки «Морелии» сравняли счет и практически в полном составе побежали отмечать гол. Однако судья зафиксировал офсайд и вернул мяч футболистам «Толуки», которые сразу ввели его в игру, дошли до чужих ворот и отправили мяч в сетку. Встреча завершилась со счетом 2:0.