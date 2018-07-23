Команда побежала отмечать гол и пропустила в пустые ворота
23 июля 2018, 17:58
На 90-й минуте встречи игроки «Морелии» сравняли счет и практически в полном составе побежали отмечать гол.
Футболисты мексиканской команды «Толука» быстро разыграли свободный удар и забили в пустые ворота «Морелии» в первом матче национального чемпионата. Видеозапись опубликована на YouTube.
На 90-й минуте встречи игроки «Морелии» сравняли счет и практически в полном составе побежали отмечать гол. Однако судья зафиксировал офсайд и вернул мяч футболистам «Толуки», которые сразу ввели его в игру, дошли до чужих ворот и отправили мяч в сетку. Встреча завершилась со счетом 2:0.
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