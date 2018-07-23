Ряд учебников в РК не соответствовал нормативам по весу

В Минздраве озвучили оптимальный вес школьных учебников

Председатель Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин рассказал о том, как правильно выбрать школьные принадлежности и одежду ребенку, передает корреспондент Zakon.kz.

«При выборе школьного ранца или рюкзака нужно соблюдать гигиенические требования. В первую очередь должна быть жесткая конструкция, которая позволит держать прямо осанку ребенку, и не будет давить на позвоночник. Наиболее правильный выбор - ранцы и рюкзаки, но эти школьные сумки должны носиться на 2 лямках», - сказал он на брифингев СЦК.

По его словам, вес ранца или рюкзака в пустом виде не должен превышать 1 кг.

«Мы знаем, что есть много вещей, которые нужно брать ребенку. В связи с этим мы предаем серьезное внимание учебникам. Вес для учеников тоже имеет значение. Для каждой возрастной группы есть свой норматив веса для каждого учебника и в целом наполняемости рюкзаков и ранцев. Скажем, для 1-4 классов вес каждого учебника не должен превышать 300 гр. 5-6 классы - не больше 400 гр. 6-7 класс - не должен превышать 500 гр, для старших классов вес не должен превышать 600 грамм», - пояснил спикер.

Как отметил Ж. Бекшин, вопрос с весом учебников «мы постоянно держим под контролем».

«Провели по всем издательствам экспертизу 86 учебников и вес двух образцов, которые были изготовлены ТОО «Алматы Кiтап» не соответствовали нормативам. Это учебник «Русский язык» для 1 класса с казахским языком обучения. Его вес составлял 402 грамма при норме не более 300 грамм. Далее учебник «Казахский язык» для 1 класса с русским обучением. Его вес составлял 424 грамма тоже при норме 300 грамм. Нужно обратить внимание, что при проверке издательства выяснилось, что учебники не прошли экспертизу и не имели санитарно-гигиенического заключения. Поэтому «Алматы Кiтап» было выдано санитарное предписание. Далее их разделили на 2 части, чтобы учебник был приведен в соответствие», - уточнил глава Комитета.

Также он напомнил, что этот проект реализуется с прошлого года.

«Потому что кроме учебников в портфель кладут сменную обувь, одежду для занятий по физкультуре. Все это приводит к тому, что вес ранца растет и на это мы должны обращать самое серьезное внимание. Поэтому сейчас самый пик, когда многие готовят детей в школу, заранее приобретается школьная форма и учебники», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

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