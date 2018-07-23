Проводники и «безбилетники» будут нести административное наказание за нарушение правил

Проводникам запрещено провозить неоформленных лиц и груз багаж. Так, граждане, идущие на сговор с проводниками, также становятся участниками административного правонарушения - Султанов.

Проводники поездов, позволяющие пассажирам ездить без проездных документов, и сами безбилетники будут отвечать перед законом. Об этом сегодня на брифинге в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщил директор департамента по сервису и работе с клиентами АО «Пассажирские перевозки» Алибек Султанов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы будем продолжать работу по рассекречиванию таких сомнительных схем работы, где есть участие наших сотрудников, как билетных кассиров, так и проводников. Вторая мера – мы будем привлекать общественность и представителей заинтересованных органов для того, чтобы повысить глубину проверок. И в случае подтверждающих фото и видео аргументов, когда сотрудники компании допускают нарушения, мы будем принимать самые строгие меры», - сказал он.

Под «строгими мерами» спикер имел ввиду - расторжение трудовых взаимоотношений.

«Черным по белому – сотрудникам проездных бригад запрещено провозить неоформленных лиц и груз багаж. Тем самым наши граждане, которые вынуждено или нет идут на сговор с проводниками, также становятся участниками административного правонарушения. И их ответственность также предусматривает законодательство», - пояснил Султанов.

Он отметил – жалобы в компанию нужно писать точно, указывая обстоятельства дела и все детали. Помимо этого, необходимо прикрепить к ней фото и видеоматериал.

«К сожалению, есть факты, когда просто идут на сговор», - добавил он.

В этом году было проведено больше 5000 проверок на поездах компании. Выявлено около 300 фактов безбилетного провоза пассажиров.

«На одном маршруте, бывало, от одного до нескольких безбилетных пассажиров. В целом, мы расторгли с причастными свыше 30 трудовых договоров и более 50 дисциплинарных взысканий, повлекших за собой снижение заработной платы», - сообщил спикер.

Перекупщики ставят бронь небольшое количество билетов на праздничные дни и летние месяцы. Так появляется дефицит. Потом появляются «помогайки», которые за определенную сумму денег меняют паспортные данные одного пассажира (на него стояла бронь – от авт.), на другого, то есть фактического пассажира. Как именно работают эти схемы АО «Пассажирские перевозки» собираются выяснять совместно с ДВД и ДГД.

«Из 4,5 тысяч касс только 208 наших. Остальные – это частные. И каждый частник может взять себе определенное количество билетов либо с реальной целью удовлетворить потребности пассажиров, либо осуществить какие-то спекулятивные действия, направленные на обогащение, в том числе и незаконным путем. Как говорилось ранее, ежесуточная норма бронирования 1,5 тысячи для всех государственных органов», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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