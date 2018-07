Девять человек пострадали в результате стрельбы в Торонто

Девять человек получили ранения в результате стрельбы в одном из жилых районов города Торонто. Стражи порядка застрелили человека, который устроил стрельбу, сообщает ТАСС.

По последним данным, в результате стрельбы были ранены девять человек, в том числе девятилетний ребенок. Об их состоянии информации не поступало. Источники телеканала Global News в правоохранительных органах сообщили, что стрелявший убит.

Инцидент произошел в восточной части города. Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 15 выстрелов. Иные подробности происшествия пока не приводятся.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r