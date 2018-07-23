Предприятие, где работал пострадавший экскаваторщик, купит ему квартиру

Комбинат также берет на себя все расходы на лечение и восстановление.

В Региональной службе коммуникаций состоялся брифинг на тему трагедии в карьере ТОО "Алтынтау Кокшетау", после которой машинисту экскаватора пришлось ампутировать обе ноги, сообщает zakon.kz.

АО «Altyntau Kokshetau» в обязательном порядке окажет необходимую социальную помощь своему сотруднику, включая оплату всех медицинских расходов и восстановления, а также предоставление квартиры за счёт компании. После восстановления сотрудника, в соответствии с медицинскими показаниями, ему будет предложена работа на родном предприятии. Родственникам работника разъяснены все законодательные нормы и обязательства, которые будет нести компания. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил исполнительный директор по вспомогательному производству и промышленной безопасности АО «Altyntau Kokshetau» Канат Дюсеханов.

В пресс–мероприятии также приняли участие представители областных департаментов по чрезвычайным ситуациям и Комитета индустриального развития и промышленной безопасности.

Как рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области подполковник Канат Доспаев, 21 июля в первой половине дня из-за отслоения горной массы с борта карьера порода сошла на экскаватор. Машинист оказался зажат внутри него. АО «Altyntau Kokshetau» незамедлительно начало спасательные работы, на место прибыло руководство компании и компетентные государственные службы. В результате слаженных действий удалось зафиксировать горную массу, чтобы высвободить кабину экскаватора и оказать медицинскую помощь работнику. Оперативно были продолжены технические мероприятия по высвобождению пострадавшего.

Из-за того, что ноги машиниста были заблокированы многотонным фрагментом горной породы, необходимо было задействовать специальную технику (3 экскаватора, бульдозер, погрузчик, подъемный кран) для его поднятия, обеспечив полную безопасность самого пострадавшего и окружающих людей. В операции по спасению участвовало около 50 спасателей ДЧС Акмолинской области и работники «Altyntau Kokshetau». Ближе к вечеру сотрудник был извлечен из кабины и направлен в медицинское учреждение.

При поступлении в больницу у пациента был диагностирован некроз тканей. Врачи созвали консилиум и приняли решение о срочной ампутации нижних конечностей. Экстренно вызваны высококвалифицированные специалисты из Астаны, которые подтвердили, что операция была необходима для сохранения жизни. Пострадавшему потребовалось значительное количество крови, которую в экстренном порядке добровольно сдавали сотрудники предприятия.

Последствия инцидента в карьере устраняются техническими службами. Создана специальная комиссия под председательством Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности, которая проведет расследование произошедшего случая. Плановая геотехническая инспекция всего карьера проводится согласно утвержденных графиков, каких-либо отклонений в районе, где произошел инцидент, ранее выявлено не было.

Напомним, Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда.

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