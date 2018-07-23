Военнослужащие Национальной гвардии спасли мужчину из горящей квартиры в Астане

Мы не считаем данный поступок подвигом, любой военнослужащий поступил бы также на нашем месте. Мы не стали долго думать и уже оказались в квартире, и честно сказать страха мы не ощущали - Дюсекеев.

Военнослужащих Национальной гвардии РК Айзата Дюсекеева и Александра Сущика приказом главнокомандующего наградили сегодня за спасение мужчины из горящего дома, передает корреспондент Zakon.kz.

Вечером 20 июля к военнослужащим Нацгвардии, возвращавшимся со службы, обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала, что в задымленной квартире остался пожилой мужчина, который сам выбраться из нее не был в состоянии. Военнослужащие воинской части 3660 незамедлительно побежали по указанному адресу.

В подъезде уже было большое задымление угарного газа. Несмотря на это, они вошли в квартиру, где гвардейцы сквозь едкий дым и полумрак обнаружили в комнате лежащего на полу мужчину. Действовав оперативно, воины войск правопорядка вынесли его в безопасное место, после чего принялись эвакуировать жителей подъезда. До прибытия пожарной команды и скорой медицинской помощи военнослужащие оказывали помощь жителям дома.

«Мы не считаем данный поступок подвигом, любой военнослужащий поступил бы также на нашем месте. Мы возвращались с вокзала, к нам подбежала женщина, она была чем-то встревожена. Рассказав о случившемся, мы не стали долго думать и уже оказались в квартире, и честно сказать страха мы не ощущали», - рассказал о происшествии сержант Айзат Дюсекеев.

Слов благодарности долго не могла найти дочь спасенного мужчины. Она уверена, если бы не действия героев-гвардейцев его отца могло уже не быть в живых.

«Хочется выразить благодарность родителям солдат, а также руководству воинской части за образцовое воспитание. Есть в наше время герои, которые готовы рискнуть жизнью, чтобы спасти мирных людей», - сказала дочь потерпевшего Вера Владимировна.

Галина Бута – соседка спасенного мужины. Увидев с соседней квартиры густой дым, она выбежала на улицу и не знала к кому обратиться. К счастью, на ее пути оказались военнослужащие, за которых она переживала не меньше чем за мужчину в квартире. Как призналась соседка, если бы не гвардейцы, пожар мог бы распространиться по всему дому.

За проявленную бдительность, смелость и решительность при спасении жизни, приказом Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан сержант Айзат Дюсекеев был награжден медалью «25 лет войскам правопорядка», а рядовой Александр Сущик нагрудным знаком «За охрану общественного порядка».

Татьяна Ковалева, Астана

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