Семнадцатилетнего парня ударили ножом в Алматинской области

Подозреваемый задержан.

22 июля в ЦРБ Карасайского района Алматинской области поступил семнадцатилетний юноша, находящийся в нетрезвом состоянии, с проникающим ножевым ранением брюшной полости, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Полицейскими установлено, что удар ножом нанес сосед потерпевшего, 1997 года рождения во время совместного распития спиртного. На данный момент состояние потерпевшего оценивается как средней тяжести. Подозреваемый задержан, в отношении его проводится досудебное расследование по факту покушения на убийство.

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