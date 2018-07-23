Появились подробности ЧП с квестом в Алматы - здание было аварийным
Руководство квеста отказывались вызывать скорую и полицию, - утверждает мама пострадавшей девочки.
Фото : EscapeTeams23 июля 2018, 20:20
Мама одной из пострадавших утверждает, что организаторы квеста проводили мероприятие в аварийном здании, сообщает zakon.kz.
Информацию об этом она разместила в соцсетях.
Когда произошла трагедия, дети были не в состоянии вызвать помощь, так как у них были отобраны телефоны. Руководство квеста отказывались вызывать скорую и полицию, и даже пыталось внушить детям, что все случилось их вине, - пишет Сауле Нургалиева.
Также она утверждает, что само здание аварийное и непригодно для проживания.
"После того как вытащили детей и отвезли в больницу они стали заделывать дыры и перестилать пол. Данная информация была опубликована в СМИ с искаженными и неправильными фактами, - пишет женщина.
Сауле Нургалиева просит руководство города обратить внимание на произошедшее.
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