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Появились подробности ЧП с квестом в Алматы - здание было аварийным

Руководство квеста отказывались вызывать скорую и полицию, - утверждает мама пострадавшей девочки.

Фото : EscapeTeams23 июля 2018, 20:20

Мама одной из пострадавших утверждает, что организаторы квеста проводили мероприятие в аварийном здании, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом она разместила в соцсетях.

Когда произошла трагедия, дети были не в состоянии вызвать помощь, так как у них были отобраны телефоны. Руководство квеста отказывались вызывать скорую и полицию, и даже пыталось внушить детям, что все случилось их вине, - пишет Сауле Нургалиева.

Также она утверждает, что само здание аварийное и непригодно для проживания.

"После того как вытащили детей и отвезли в больницу они стали заделывать дыры и перестилать пол. Данная информация была опубликована в СМИ с искаженными и неправильными фактами, - пишет женщина.

Сауле Нургалиева просит руководство города обратить внимание на произошедшее.


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