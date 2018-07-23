«Охота кочевников». Презентована форма сборной Казахстана на Азиатских играх

Главной темой нового образа спортсменов стала «охота кочевников». Центральной фигурой коллекции был выбран Сокол, исполненный в техно-стиле. В истории Казахстана традиция охоты с хищной птицей имеет глубокие корни. Сами ловчие птицы являлись символами свободы, стремления к своей цели. В качестве основных деталей на всех изделиях можно отметить буквы «KZ», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета Казахстана.

Спортивная экипировка состоит из тренировочного и парадного костюмов, поло, шорт, футболок и других необходимых элементов. Всего – 16 позиций. Дизайном и изготовлением формы занимались казахстанские производители. Вся форма изготовлена с учетом климатических особенностей страны-хозяйки летних Азиатских игр – Индонезии.

Большинство вещей в экипировке изготовлены из трикотажного полотна, позволяющего изделию быть удобным как для тренировок, так и в обычной жизни.

Основными цветами формы стали темно-синий и белый, основным решением – чистые линии и минимализм. Спортсмены, которые уже успели примерить новую форму, остались довольны как функциональностью формы, так и ее внешним видом.

Форма была выбрана коллегиальным решением специальной комиссии НОК Казахстана, в которую вошли также представители Министерства культуры и спорта РК, а также именитые спортсмены страны.

Одними из первых новую форму примерили пловец Дмитрий Баландин, синхронистка Кристина Тыныбаева и боксер Абильхан Аманкул, который был выбран знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Азиатских игр.

Абильхан Аманкул отметил, что новая форма очень удобная и не сковывает движения. По словам боксера, сборная Казахстана должна быть заметна на континентальных Играх в новой экипировке.

"Мне очень понравилась новая форма - выглядит современно и хорошо сидит. Думаю, что и другие спортсмены оценят ее функциональность", говорит А.Аманкул.

«Уже в который раз одним из первых примерил на себя форму сборной Казахстана. Хочу отметить, прежде всего, внешний вид костюмов. Форма выглядит свежее, по-новому. Обновление в дизайне заметно. И тренировочная, и парадная костюмы отлично сели по размеру, удобные. Очень понравился спортивный костюм – очень качественный, в нем приятно и тренироваться. Такие костюмы можно одевать не только на тренировки, но и в повседневной жизни», говорит олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.

Член команды Казахстана по синхронному плаванию Кристина Тыныбаева также отметила внешнюю составляющую костюмов. По словам синхронистки, белый и темно-синие цвета, а также лаконичность всего образа очень ей импонирует.

Отметим, что Азиатские игры в Индонезии пройдут с 18 августа по 2 сентября. Церемония открытия намечена на 18 августа. Участие в главных континентальных стартах примут 410 казахстанским спортсменов по 25 олимпийским видам спорта (37 спортивным дисциплинам).