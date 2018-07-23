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Более 10 тысяч рожениц Туркестанской области заказали документы по SMS

Работники филиала «Правительство для граждан» по Туркестанской области провели разъяснительную работу среди населения по получению услуг в проактивном формате.

Фото : Пресс-служба филиала некоммерческого акционерного общества «Правительс23 июля 2018, 21:31

С начала года более 10 тысяч рожениц области воспользовались проактивной услугой по оформлению свидетельства о рождении, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу филиала некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан» по Туркестанской области.

Работники филиала «Правительство для граждан» по Туркестанской области провели разъяснительную работу среди населения по получению услуг в проактивном формате. Под девизом «Выбирай проактивную жизнь» было проконсультировано почти 400 представительниц прекрасного пола. При этом будущим мамочкам вручили буклеты с подробной инструкцией

Как известно, проект по проактивному получению услуг по рождению ребенка был запущен госкорпорацией «Правительство для граждан» накануне нового года. Теперь заявления на регистрацию рождения малыша и другие связанные услуги подаются автоматически, после согласия родителей через SMS-сообщения. Это происходит благодаря интеграции информационных систем с базами государственных органов.

Получать услуги в проактивном формате могут лица, зарегистрирвоанные в базе мобильных граждан. Сделать это можно в любом фронт-офисе госкорпорации или в личном кабинете на портале электронного правительства, привязав ИИН к номеру телефона.

После заказа документа о рождении, можно отправить по SMS номер счета для получения пособий по рождению и уходу за ребенком и необходимые данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю останется только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.


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