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Илон Маск выпустит смартфон Tesla Quadra

Ожидается, что в ближайшее время появится более подробная информация.

Фото : Hi-Tech Mail.Ru23 июля 2018, 22:56

В сети появились изображения передней и задней панелей смартфона от компании Илона Маска Tesla. Об этом сообщает GizChina.

Смартфон имеет кодовое название Quadra. Первая информация о его разработке появилась в ноябре прошлого года. Судя по изображениям, телефон получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под разговорный динамик и фронтальную камеру. На задней стенке будет большой логотип Tesla, основной динамик и вырезы под двойную камеру.

Ожидается, что в ближайшее время появится более подробная информация о Quadra: характеристики смартфона, дата начала продаж и ориентировочная цена.

В ноябре 2017 года Tesla выпустила портативную зарядку для смартфонов с емкостью 3350 миллиампер-часов. Внутри ее корпуса находилась одна батарея формата 18650, которые также используются в аккумуляторах автомобилей компании. Его стоимость составляет 45 долларов.

Источник: Lenta.ru


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