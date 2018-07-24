Самолет Шымкент-Москва получил повреждения, столкнувшись со стаей птиц

Экипаж заподозрил, что самолет мог получить внешние и внутренние повреждения.

Российский лайнер, возвращаясь из казахстанского Шымкента в Москву, столкнулся со стаей птиц в небе над Казахстаном, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в диспетчерских службах аэропорта Шымкент.

"Командир российского "Аэробуса" на взлете доложил диспетчерам аэропорта Шымкент о сильном ударе при прохождении рядом стаи птиц", - сказал собеседник агентства.

Экипаж заподозрил, что самолет мог получить внешние и внутренние повреждения.

"По докладу экипажа, не исключены повреждения элементом механизации крыла, также слышалась вибрация в движке", - сказал источник.

Тем не менее, командир лайнера принял решение продолжить полет в "Шереметьево".

"По прилету в пункт назначения по регламенту самолет должен быть тщательно осмотрен. Возможно, его придется отстранить от полетов на какое-то время. Это решат наземные службы в российском аэропорту", - сказал источник.

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