В Китае спящую панду закидали камнями ради зрелищ
Туристов выгнали и внесли в чёрный список.
Фото : Yandex24 июля 2018, 01:36
Четверо китайских туристов забросали большую панду камнями в заповеднике в провинции Шэньси. Как сообщает South China Morning Post, молодые люди хотели, чтобы бамбуковый медведь начал двигаться и развлекать их, передает Life.ru.
Сначала они криком пытались заставить панду двигаться, после чего пустили в ход камни. К счастью, краснокнижное животное не пострадало. Туристов между тем выгнали и внесли в чёрный список. Им теперь запрещено посещать заповедник.
Большая панда является исчезающим видом и занесена в Красную книгу. Во Всемирном фонде дикой природы отмечают, что осталось всего две тысячи бамбуковых медведей.
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