Мотоциклист погиб в ДТП в Костанае
ДТП произошло в Костанае накануне в 22:09 на пересечении улиц Мауленова и Леонида Беды.
Фото : inform.kz24 июля 2018, 06:00
В Костанае в результате ДТП скончался водитель мотоцикла Honda, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
ДТП произошло в Костанае накануне в 22:09 на пересечении улиц Мауленова и Леонида Беды.
«31-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat допустил столкновение с двигавшимся навстречу мотоциклом Honda. В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, где, не приходя в сознание, скончался», - сообщили в ДВД.
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