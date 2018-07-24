Мотоциклист погиб в ДТП в Костанае

ДТП произошло в Костанае накануне в 22:09 на пересечении улиц Мауленова и Леонида Беды.

Фото : inform.kz

В Костанае в результате ДТП скончался водитель мотоцикла Honda, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области. ДТП произошло в Костанае накануне в 22:09 на пересечении улиц Мауленова и Леонида Беды. «31-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat допустил столкновение с двигавшимся навстречу мотоциклом Honda. В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, где, не приходя в сознание, скончался», - сообщили в ДВД.

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