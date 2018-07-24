В Сети появился редкий снимок Головкина с женой Мохаммеда Али
24 июля 2018, 06:43
Они встретились на финале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев — Александр Усик в СК «Олимпийский» в Москве.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал в Instagram пост после встречи с Лонни Али, женой Мухаммеда Али, сообщает Zakon.kz.
"Мое почтение миссис Али. До сих пор помню нашу последнюю встречу с Вами и с вашим супругом величайшим Мохаммедом Али. Спасибо вашей семье!", - написал под фотографией Головкин.
Они встретились на финале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев — Александр Усик в СК «Олимпийский» в Москве.
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