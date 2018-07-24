По факту обвала грунта на пляже в Актюбинской области начато расследование

Женщины с маленькими детьми не успели выбраться из ловушки. Их придавило.

В Актобе расследуют обстоятельства происшествия на частном пляже, где в результате обвала грунта пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Двоих детей с травмами доставили в областную детскую больницу. Состояние десятимесячной девочки медики оценивают как стабильно тяжелое.

"На данный момент все материалы переданы в Илекский отдел внутренних дел, проводятся следственно-оперативные мероприятия. По результатам расследования будут установлены виновные лица", - сообщил руководитель городского управления ЧС Айбат Жанабергенов.

ЧП случилось в полдень. На беседку с обрыва обрушился град камней с землей. Женщины с маленькими детьми не успели выбраться из ловушки. Их придавило. Вызволить пострадавших из-под завалов очевидцам удалось до приезда спасателей. Двоих малышей с травмами доставили в областную детскую больницу. Одного ребенка уже выписали. Состояние второй пострадавшей - десятимесячной девочки - медики оценивают как стабильно тяжелое.

"Ребенок получил переломы, ушибы внутренних органов, и учитывая тяжесть травмы, был госпитализирован в отделение реанимации, ему проводилась противошоковая терапия. Ребенку повезло, что мама находилась рядом, большую часть удара она на себя приняла, но ребенка тоже засыпало песком, глыбами", - пояснил заместитель главного врача Областной детской больницы Сагидулла Досмагамбетов.

Частный пляж работает уже пятый год. По словам арендаторов, обвал грунта произошел впервые. Проверят ли теперь другие зоны отдыха пока неизвестно. Сейчас в городе функционирует 13 пляжей.





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