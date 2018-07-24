Жертвами пожаров в Греции стали 20 человек

Ранее сообщалось о двух погибших и 25 пострадавших.

Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 20, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших и 25 пострадавших.

Представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос также сообщил, что 69 человек были госпитализированы, многие из них в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.

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