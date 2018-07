В Австралии нашли самую неудачливую коалу

В Австралии любопытная коала просунула голову в забор подстанции и застряла, но, как говорят специалисты, это далеко не первое происшествие, в которое попадало животное, сообщает РИА Новости.

При осмотре коалы, вызволенной из западни, на ее ухе ветеринары обнаружили специальную бирку, которая означает, что животное уже спасали: лечили от удара машины и после того, как нашли едва живой в лесу.

It wasn’t a great start to the day for this curious ???? who got his head stuck in a fence at our Happy Valley substation. A big thank you to Fauna Rescue SA and our St Marys crew who released the Koala and took him into care for a check-up before his release back into the wild. pic.twitter.com/a6wX60AH6c