В Павлодаре убиты два водителя такси

Преступником оказался 19-летний житель села.

Двух водителей жестоко убили в Павлодаре, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Преступником оказался 19-летний житель села. Машины убитых он отдавал на разбор.

Анар и ее дочери готовятся к похоронам. Глава семьи Вахид Пиралиев работал таксистом, 20 июля вышел на смену. Больше не вернулся. Спустя сутки супруга написала заявление в полицию. Сначала нашли его машину, затем и самого 55-летнего мужчину.

– Моего супруга нашли в Павлодарском. Я там не присутствовала, там искали мой папа, мои дяди, мои двоюродные братья. Они нашли его где-то в карьере, в маленьком лесочке, карьере, - рассказала супруга убитого Анар Пиралиева.

Вахид Пиралиев оказался не единственной жертвой преступника. За пару дней до его исчезновения пропал другой житель Павлодара Ербулат Мукашев. 44-летний мужчина тоже подрабатывал извозом. Родственники хватились его не сразу: думали, взял дальний заказ. Его тело с ножевыми ранениями также нашли в лесополосе. В обоих случаях подозревается один человек.

– Сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства мужчины 63 года рождения установлен и задержан 19-летний житель Павлодарской области, который также подозревается и в убийстве и другого мужчины 74 года рождения. По данным фактам в настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Убийство», - прокомментировала и.о. пресс-секретаря ДВД Павлодарской области Алма Мусабекова.

Родные и коллеги убитых считают, что преступник позарился на автомобили. Тем более, что машину одной из своих жертв подозреваемый успел сдать на авторазбор. Очень хочется верить, что полицейские проведут полное расследование и выяснят, на каком основании краденую машину приняли в автомастеркой.

Всё чаще перевозчики становятся мишенями для тех, кому нужны легкие деньги. Официальной статистики нет, но то и дело с разных регионов Казахстана идут сообщения о нападениях. Так, в начале года в Кентау пассажир убил таксиста из-за ноутбука, в Семее водителю выкололи глаза и проломили череп. Водители таксопарков говорят, что нынешние опасные для жизни времена вполне достойны звания лихих.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!