Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане

В ряде областей сильная жара.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге с пыльной бурей. Местами по республике ожидается туман, шквал, возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидается шквал, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град, в Акмолинской ночью и утром - туман. В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град. В Карагандинской, Павлодарской областях местами – возможен град, ночью и утром туман, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, днем в Атырауской областях местами –ветер 15-20 м/с, в Кызылординской, Туркестанской областях с пыльной бурей.

В Актюбинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем

Погода в Астане днем

Прогноз погоды на 24 июля.

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