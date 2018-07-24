Невыспавшиеся водители представляют опасность - исследование

«Лишние» два часа активности, украденные у сна, увеличивают вероятность попадания в ДТП.

Летом люди тратят на сон в среднем на два часа в сутки меньше, чем в другие времена года, то есть спят всего по 5–6 часов. Однако согласно мировой статистике «лишние» два часа активности, украденные у сна, увеличивают вероятность попадания в ДТП, а если водитель спал меньше четырех часов, то риск попасть в аварию увеличивается в 11,5 раза. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического центра страховой компании «Kompetenz», передает Zakon.kz.

Как выяснилось в ходе исследования, многие водители Алматы и Астаны во время долгого пути не раз были близки к тому, чтобы заснуть.

«Установлено, что один из 15 водителей Алматы и Астаны хотя бы раз в жизни засыпал во время вождения. Более половины опрошенных согласились, что сонный водитель представляет большую опасность как для себя, так и для окружающих. При этом, к сожалению, только один из трех водителей сказал, что сделал бы на остановку, если бы почувствовал себя уставшим», - отметили в ИАЦ.

Вместо этого 47% автомобилистов открывают окна, а 28% громко включают музыку, чтобы не уснуть. 27% респондентов, чтобы взбодриться себя, пьют тонизирующие напитки: на кофе и чай приходится 18%, на энергетические напитки — 9%. 6,7% бодрствуют за счет интенсивной работы челюстей: жуют жвачку или щелкают семечки. Чуть менее популярны такие средства, как «взять с собой друзей, которые развлекут разговорами», «петь любимые песни».



Как отмечается, недавно ученым из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии удалось установить главную причину сонливости за рулем, которой является естественная низкочастотная вибрация автомобиля. В ходе эксперимента ученые поместили добровольцев в специальный симулятор кабины авто, имитирующий монотонное движение по двухполосной магистрали. Некоторых подвергли низкочастотным вибрациям (4–7 герц), при этом ученые следили за ритмом сердца всех испытуемых. Оказалось, что подвергнутые вибрациям добровольцы уже через 15 минут стали зевать, терять внимание и испытывать сонливость. Уже через час сердечный ритм таких испытуемых показывал, что они засыпают. Из-за усталости им было сложно выполнять простые умственные задачи.

Опрос проводился компанией методом глубинного интервью среди 1500 водителей Алматы и Астаны. В нем приняли участие водители в возрасте от 18 до 72 лет, 65% участников опроса – мужчины, 35% - женщины.

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