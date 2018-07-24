В Астане полицейского, сбившего детей на «зебре», могут лишить прав на год
Материалы направлены в административный суд.
Фото : Liter.kz24 июля 2018, 10:51
В департаменте внутренних дел Астаны рассказали о мерах, предпринятых по отношению к сбившим детей на пешеходном переходе полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Водитель патрульной машины привлечен к административной ответственности по статьям 610 часть 1 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб) и 611 часть 2 (Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) КРКоАП. Материалы направлены в административный суд», - сообщили в пресс-службе департамента.
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Согласно КРКоАП, часть 1 статьи 610 влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. А часть 2 статьи 611 влечет лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.
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