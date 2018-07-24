Установлен новый порядок отложенного определения таможенной стоимости ввозимых в РК товаров

Участники ВЭД могут пользоваться 15-месячной отсрочкой по определению точной таможенной стоимости товаров.

C 22 июля 2018 года вступило в силу решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 19.06.2018 № 103, которым утвержден новый порядок отложенного определения таможенной стоимости ввозимых товаров, передает Zakon.kz со ссылкой на ДГД Алматы.

Как поясняется, участники ВЭД могут пользоваться 15-месячной отсрочкой по определению точной таможенной стоимости товаров, если на момент таможенного декларирования величина таможенной стоимости товаров по объективным причинам неизвестна, в следующих случаях:

- когда на момент таможенного декларирования нет точной суммы лицензионных и других подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности. Это могут быть платежи за патенты, товарные знаки, авторские права и т.п.

- когда во время декларирования непонятна точная сумма части дохода от последующей продажи или использования ввезенных товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу.

Упрощение также распространяется и на товары, цена на которые зависит от биржевых котировок и они не известны на момент декларирования.

«В новом решении Коллегии ЕЭК сохраняется действующий порядок применения упрощения – на момент таможенного декларирования участнику ВЭД необходимо определить предварительную таможенную стоимость на основании прогнозируемых данных, а в течение 15 месяцев – точную величину таможенной стоимости – и внести изменения в таможенную декларацию», - отметили в ДГД.

При этом, как и было установлено ранее действующим решением Коллегии ЕЭК от 12.04.2016 № 32, если точная величина таможенной стоимости будет выше предварительной, доплатить таможенные платежи можно будет без взимания пеней. Применение отсрочки по определению точной таможенной стоимости позволяет декларантам определять таможенную стоимость товара на основании стоимости сделки и не переходить к другим «оценочным методам», влекущим за собой дополнительные финансовые затраты на подтверждение.

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